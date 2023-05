Germania | spari in una fabbrica Mercedes | 2 morti e un ferito grave

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Due persone sono rimaste uccise a causa di alcuniin unadiBenz, in, a Sindelfinge, nel Baden-Wuerttemberg. Si tratta di due 44enni, secondo quanto riferisce la polizia locale citata da Ansa. Mentre una terza persona risulta ferita. Il portavoce della Procura di Stoccarda ha fatto sapere che un uomo di 53 anni è stato arrestato in seguito agliesplosi. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti l’aggressore avrebbe agito da solo. Ma sono ancora in corso gli accertamenti per capire le cause del gesto estremo e l’esatta dinamica dei fatti. su Open Leggi anche: Usa, un uomo spara a una 14enne che giocava a nascondino nel giardino di casa sua: «Ho visto delle ombre» Tunisia,nei pressi della sinagoga di Djerba: ...