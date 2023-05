Germania | c’è stata una sparatoria in una fabbrica della Mercedes

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag –in unain, a Sindelfingen, nel Baden-Wuerttemberg. Stando a quanto riportato dai media tedeschi, ci sarebbero almeno un morto e un ferito. La polizia è intervenuta sul posto con grande dispiegamento di forze e avrebbe già arrestato il responsabile dell’attacco. Spari inin: arrestato un uomo La“è avvenuta intorno alle 7.45”, ma adesso la situazione è “sotto controllo”, ha dichiarato la portavocepolizia di Ludwigsburg, Yvonne Schachte. “Un morto, un ferito grave, colpevole arrestato. Non c’è più alcun pericolo per i dipendenti dello stabilimento”, ha precisato la polizia di Ludwigsburg via ...