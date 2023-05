George Santos è stato incriminato

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il deputato repubblicano di New York per frode fiscale, riciclaggio, false dichiarazioni e sottrazione di fondi pubblici. E ora molti si domandano come un uomo il cui curriculum èarricchito con infinità di bugie e truffe possa essere arrivato ad occupare un seggio al Congresso per lodi

, controverso parlamentare repubblicano di New York , è stato arrestato con decine di capi di imputazione che vanno dal riciclaggio al furto di fondi pubblici, dalla frode bancaria alle ...Il rappresentante repubblicano di New York,, è stato preso in custodia mercoledì mattina in un tribunale di Long Island. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto un atto d'accusa federale contro di lui con 13 capi di accusa., ...E intanto, sempre nella Grande Mela, il controverso deputato trumpianoè agli arresti per frode e riciclaggio. Riguardo il procedimento promosso dalla scrittrice Jean Carroll, per l'...

Usa, chi è il deputato Santos incriminato oggi: le accuse imbarazzano il Grand Old Party La Stampa

Sono tredici i capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro, furto di fondi pubblici e frode bancaria, contestati a George Santos, il deputato Repubblicano arrestato a New York ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...