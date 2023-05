“Gentile cliente…” | falso messaggio Inps | attenzione a questa nuova truffa

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’sta diramando degli avvisi in merito all’ennesimaai danni dei cittadini italiani: ecco come difendersi. Molte persone sono ancora convinte che i malviventi puntino a sottrarre soldi dai conti correnti bancari degli italiani utilizzando dei complessi sistemi informatici. La verità purtroppo (o per fortuna) è ben diversa. Le tattiche deitori sono sempre più raffinate – ilovetrading.itNella maggior parte dei casi, infatti, le truffe che svuotano i conti correnti non vengono messe a segno attaccando il sistema informatico delle banche e quindi “hackerando” un conto per trasferire su un altro conto il denaro presente su di esso. Le tattiche più efficaci utilizzate dai malintenzionati non attaccano direttamente i vari sistemi informatici ma puntano piuttosto a raggirare gli intestatari del conto attraverso l’invio di ...