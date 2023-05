...Adam (Pisa) PALUMBO Antonio (Ternana) VAZQUEZ Franco Damian (Parma) VOGLIACCO Alessandro () ... AMMONITI TERZA SANZIONE D'ANGELO Luca (Pisa) d)ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ...Commenta per primo Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A, ilsta già iniziando a pianificare le prime mosse di mercato in vista della prossima stagione. In questi giorni irossoblù hanno presentato un'offerta per Ricardo Mangas terzino sinistro ...... è l'unico provvedimento preso dal giudice sportivo nei confronti del. Al prossimo cartellino ...: una giornata a Miceli (Reggina). Fermo per un turno Sorino, medico sociale del Parma.

Genoa, Dirigenti al lavoro per i rinnovi di tre punti fermi Calciomercato.com

La dirigenza rossoblù sarebbe già al lavoro per esaudire le richieste dell'ex attaccante Campione del Mondo nel 2006.L’ex difensore sabato scorso era a Marassi per il match con l’Ascoli: “Squadra forte, Gilardino è umile e serio” ...