Gemma Galgani parla del possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne | ecco che pensa

(Di giovedì 11 maggio 2023) In queste settimane si è moltoto di undie in molti si erano domandati come avrebbe reagito. Ebbene, a rompere il silenzio sulla faccenda è stata proprio la diretta interessata. La torinese, infatti, ha rilasciato un’intervista sul magazine Nuovo Tv in cui ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Uomini e Donne sta per terminare, ma non prima di un gesto eclatante di Tina Cipollari: I fan stentano a crederci che anchelo abbia fatto L'ultimo mese di Uomini e Donne è stato veramente particolare, soprattutto dopo l'arrivo di nuovi volti nel parterre. Tra tutti non possiamo non parlare di Elio, il ...La puntata di Uomini e Donne , arrivato ormai a fine stagione, inizia coned Elio Servo . Maria De Filippi fa sedere entrambi al centro studio, insieme a Gabriella. La dama torinese si scaglia contro la 'collega' accusandola di incoerenza. In particolare, l'ha ...Poi il cavaliere torna a parlare della foto pubblicata conche tanto ha fatto adirare la dama e il cavaliere rivela di aver contattato i suoi avvocati. Tina non ci sta ed esplode: ' ma si ...

Gemma Galgani, lite con Elio Servo a Uomini e Donne. Lei gli lancia l'acqua in faccia: «Rinfrescati le idee» leggo.it

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Elio Servo e Tina Cipollari. Il cavaliere, ex fiamma di Gemma Galgani (ma l’uomo precisa di non avere mai corrisposto i sentimenti della dama), ha fatto body sharing ...Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 11 maggio, la penultima di questa edizione del programma, si è svolto un teatrino che ...