Gdf | accordo Governo su De Gennaro Nomina in prossimo Cdm con Giorgetti

C'è l'in Consiglio dei ministri sulla nomina di Andrea De Gennaro al comando della Guardia di Finanza. L'intesa, secondo quanto si apprende, è stata già comunicata nel corso della seduta. Vista però ...... il procuratore Marcello Viola e l'aggiunta Letizia Mannella, comandanti di Cc,e vigili. I ... E, Milano è d', bisogna estendere le potenzialità", per trattenere chi commette reati minori. ...ROMA - Governo in stallo e tensioni altissime nella maggioranza. Su tutti i dossier principali sul tavolo di Palazzo Chigi non c'è. Oggi saltano in Consiglio dei ministri sia la nomina dei vertici della Guardia di finanza sia la ratifica della scelta di Roberto Sergio a nuovo amministratore delegato della Rai. E sull'...

Gdf,accordo Governo su De Gennaro. Nomina in prossimo Cdm con ... Agenzia askanews

Il Consiglio dei ministri ha nominato Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia. Lamberto Giannini è stato nominato Prefetto di Roma. C'è anche l'accordo sulla nomina di Andrea De Gennaro al comando de ...Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia di Stato. Prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto è stato deciso dal Consiglio dei minist ...