(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) -ladeldella Guardia di finanza. La riunione del Cdm ha infatti visto ladi Vittorio Pisani a Capo della Polizia e di Lamberto Giannini Prefetto di Roma, mentre non ci sarebbe -come da attese- quella a capo delle Fiamme Gialle, riferiscono fonti di governo.

la scelta del vertice della. Con l'innalzamento delle soglie di arruolamento nelle Forze Armate, cambierebbero anche le soglie per polizia e pompieri. A disposizione 5.000 posti. Lo ...la nomina del capo di Finanza e Polizia Non c'è accordo in Cdm e cosìla nomina del ... Come un mese fa per le grandi società pubbliche quotate, anche sul vertice dellasi misurano le ...Ancora polemiche intorno alle nomine del governo. Nel Consiglio dei Ministri convocato ieri che ha approvato lo stato di emergenza per l'Emilia Romagna era attesa infatti anche la scelta del nuovo ...

**Gdf: slitta ancora nomina comandante in Cdm** Il Dubbio

Nomine Rai, Gdf, regioni: sale la tensione tra Lega e Fdi, Dovrebbero slittare le nomine previste per oggi a causa del viaggio a Tokio del ministro dell'Economia Giorgetti ...Attese per oggi in cdm, le nomine slitteranno per l'assenza di Giorgetti (in missione). Da lui dipende il dossier su ad di Viale Mazzini e comandante ...