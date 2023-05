Gdf | Cdm | accordo politico su comandante | nomina in prossima riunione

L'accordo, secondo quanto si apprende, e' stato comunicato nel corso della seduta del. La nomina sarà però ufficializzata alla prossima riunione vista l'assenza del ministro dell'Economia, ...Intesa inper nomina De Gennaro comandanteC'è l'accordo sulla Guardia di Finanza: secondo quanto si apprende è stato comunicato inl'accordo per la nomina a comandante del comandante in ...Vista però l'assenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al G7 in Giappone, la nomina sarà ufficializzata nella prossima seduta del. 11 maggio 2023

Gdf: Cdm, accordo politico su comandante, nomina in prossima ... Il Dubbio

Il Consiglio dei ministri ha nominato Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia. Lamberto Giannini è stato nominato Prefetto di Roma. C'è anche l'accordo sulla nomina di Andrea De Gennaro al comando de ...Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia di Stato. Prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto è stato deciso dal Consiglio dei minist ...