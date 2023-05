Gdf | accordo in Cdm su De Gennaro comandante | nomina in prossima riunione

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - E' Andrea De, attualmentein seconda, il prossimo capo della Guardia di Finanza. C'è l', è stato comunicato nel Consiglio dei ministri appena terminato a Palazzo Chigi, ma lasarà fatta nelladel Cdm. Dietro la scelta di rinviare, la richiesta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -in missione in Giappone- di essere presente al Consiglio dei ministri su unache dipende dal Mef.

Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia di Stato. Prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto è stato deciso dal Consiglio dei minist ...Vista però l'assenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al G7 in Giappone, la nomina sarà ufficializzata nella prossima seduta del Cdm.