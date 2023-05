Gazzetta – Milan | dietro le quinte del rinnovo di Leao | decisivo Furlani

(Di giovedì 11 maggio 2023) 2023-05-11 08:01:20 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: L’amministratore delegato rossonero è stato bravo a intervenire soprattutto sulla questione legata alla multa, che sarà pagata interamente dal Lilla Nell’ombra si lavora bene. Forse anche meglio. Studi, rifletti, rimugini e alla fine sciogli i nodi. L’ultimo era parecchio ingarbugliato. Pendeva sopra la testa delda parecchio tempo e riguardava il suo miglior giocatore, Rafael, condannato a pagare una multa di 22 milioni allo Sporting per essersi svincolato nel 2018. Un elemento che ha inciso per parecchio tempo sul suocon i rossoneri, almeno fino al tackledi Giorgio, l’amministratore delegato delche ha sciolto il nodo gordiano, regalando ai tifosi la ...

PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidianoin formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...... il Lille ha ufficializzato alche pagherà per intero la sanzione verso lo Sporting Lisbona e ha quindi dato il via libera, riporta ladello Sport, per la firma con il... quella tra Sandro Tonali ed Henrikh Mkhitaryan, che ieri hanno battagliato a centrocampo durante la partita trae Inter. Questo è quello che scrive ladello Sport. 'Il senso del tempo,...

Video Milan-Inter 0-2, le reazioni sui social e i meme più divertenti Gazzetta

Furlani è intervenuto mediando con il Lille, squadra da cui Leao ha giocato prima di arrivare a Milano, e la società francese pagherà la multa interamente. Giorgio Furlani… Leggi ...Diventa un miraggio, invece, la conquista della Champions per il Milan, ora a 27,60.Per quanto riguarda la nazione della vincente, l’Inghilterra prevale a 1,65; segue l’Italia a 3,45, mentre la Spagna ...