(Di giovedì 11 maggio 2023) Un razzo lanciato daha centrato un palazzo a Rehovot, città a circa 30 chilometri a sud di Tel Aviv , in Israele. Una persona è morta e ci sono almeno 4 feriti . Immagini postate su Twitter ...

Gaza sotto attacco: 26 morti in tre giorni TGLA7

La tensione sta crescendo tra Israele e Palestina e il cessate il fuoco sembra ora incerto. Continuano duri scontri reciproci.Sono già 26 le vittime dei bombardamenti di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, di cui almeno 20 civili. La Jihad Islamica Palestinese ha risposto con oltre 550 razzi verso Israele. L'Alto rappresentante ...