Gatti tiene aperte le speranze di una Juventus incomprensibile Ma a Siviglia i big devono rifarsi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un approccio ottimo, poi il baratro più totale. Ma alla fine, arriva un pareggio insperato, forse non del tutto immeritato, anche in virtù del clamoroso rigore non concesso, che lascialeal ritorno, dove però servirà tutt’altra roba. E’ questo in pillole l’atto primo della semifinale della, che per larghi tratti non è sembrata una squadra obbligata a vincere l’Europa League – e sarebbe un trofeo che impreziosirebbe la bacheca e renderebbe ottima la stagione tra le più travagliate di sempre – per sperare di giocare la Champions il prossimo anno (Uefa a parte), visto che dal campionato il rischio è quello di vedersi sottrarre l’eventuale risultato del campo con la sentenza sul caso plusvalenze. Una prestazione sconclusionata, piena di errori tecnici, di concetto, di colpi di testa non letterali, di giocate ...