Gas | al via la piattaforma energetica europea

(Di giovedì 11 maggio 2023) “La Commissioneha lanciato la prima gara internazionale per l’acquisto congiunto di gas attraverso ladell’Unione“. Lo ha annunciato il vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Maros Sefcovic. In pratica, ha specificato Sefcovic, “77 aziende europee hanno sottoscritto una richiesta per un volume totale di 11,6 miliardi di metri cubi di gas“. Di questi “circa 2,8 miliardi di metri cubi in gnl (gas liquidi liquefatto, ndr.)” e “quasi 9,6 miliardi di metri cubi per le consegne attraverso gasdotto“, ha evidenziato Sefcovic. La nave rigassificatrice Golar Tundra a Piombino con la metaniera greca. Foto Ansa/SnamIl rigassificatore di Piombino Tutto ciò mentre in Italia è entrata in funzione a Piombino, fra le proteste della popolazione, la nave rigassificatrice Golar Tundra, che il Governo presenta come un ...