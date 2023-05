Gaeta omaggia lo scrittore Carlo Bernari

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 maggio 2023)– In occasione del trentennale della scomparsa di, il Comune die l’Associazione culturale “Viaggiarte” celebrano lonapoletano, precursore del neorealismo con il suo romanzo del 1934, “Tre operai”, e cittadino onorario didal 1979. Lunedì 15 maggio, alle 10:30, l’Aula consiliare ospiterà una cerimonia in cui verrà ricordata la sua figura di uomo e artista, alla quale seguirà lo scoprimento di una targa, collocata in Piazza Cavallo 6, nel centro storico Sant’Erasmo, nella casa in cui visse i suoi momenti più lieti e operosi. È stato molto forte il legame affettivo che ha unito, dimostrato anche dalla scelta di far custodire le sue ceneri nel cimitero di, insieme a quelle ...