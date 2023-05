Furto in un ristorante a Pedrengo | rubati due striscioni del Napoli

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023)diin un locale di. Nel weekend successivo alla conquista dello Scudetto, avvenuta giovedì (4 maggio) a Udine, alpizzeria Manué (ex Bella) sono stati portati via un vessillo del club N.A.P.L. e una bandiera celebrativa del terzo tricolore. Entrambi si trovavano appesi all’interno del parcheggio privato del locale, sito in via Kennedy, nel quale i ladri sono entrati scavalcando la recinzione, in due sere diverse. Nella prima, venerdì 5 maggio, è stato portato via lo striscione del club, da poco affiliato al locale. I gestori si sono sono accorti soltanto più tardi delsubito, poiché il vessillo si trovava in una zona non coperta dal sistema di sicurezza. La sera dopo, invece, quando è stato portata via la ...