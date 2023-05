Furgone esploso | tutti i fronti dell' inchiesta per disastro colposo

La fortissima esplosione avvenuta questa mattina, giovedì 11 maggio nel centro di Milano, in zona Porta Romana, è stata causata dall'incendio di uncarico di bombole d'ossigeno che appartiene a una azienda di Novara. Nell'esplosione, che ha coinvolto 4 vetture parcheggiate e alcuni edifici, è rimasta ferita una persone: si tratta proprio ...Panico e paura a Milano nella tarda mattinata di giovedì 11 maggio: un, carico di bombole di ossigeno, èdopo un incendio coinvolgendo una decina di macchine parcheggiate lungo la strada che fa angolo con via Vasari. Il botto è stato poderoso ed ha ...... a carico di ignoti, per l'incendio divampato in via Pier Lombardo dopo che un, che trasportava una dozzina di bombole di ossigeno, è. Nell'incidente, che si è sviluppato da un guasto ...

Incendio Milano, testimone: «Un furgone è esploso, come fuochi d'artificio» Corriere TV

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per disastro colposo contro ignoti. Tutti i punti da chiarire Dalle verifiche sull'idoneità del furgone per capire se è stata rispettata la normativa sui tr ...È riuscito a salvarsi in tempo ma ha riportato ustioni alle mani e alle gambe l’autista del mezzo esploso stamattina intorno alle 11 ...