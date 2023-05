FuoriConcorso 2023 - L' aerodinamica dà spettacolo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 11 maggio 2023) Come ormai da tradizione, il weekend del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este (19-21 maggio) coincide con, il format ideato nel 2019 da Guglielmo Miani che è già diventato un appuntamento imperdibile del calendario automotive. Ode all'. Quest'anno, aVilla del Grumello e Villa Sucota, distanti circa 2.500 metri da Villa d'Este e ancora meno da Villa Erba), l'evento didenominato Aero prometteuna selezione mozzafiato di auto sportive e da corsa particolarmente aerodinamiche, nonché di concept car e prototipi, spaziando dai primi decenni dell'automobile sino alle più recenti hypercar.L'elenco delle auto presenti sarà tenuto nascosto fino al giorno dell'evento per garantire l'effetto sorpresa, ma siamo sicuri che verremo deliziati da una ricca esposizione di alettoni, spoiler, diffusori e ogni sorta ...