Funivia Doganaccia-Corno alle Scale | l’impegno della Regione Toscana per i due versanti dell’Appennino

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 11 maggio 2023) Avanti col progetto, unico impianto per collegare itosco-emiliano. Stopparlo adesso significherebbe perdere risorse preziose, già stanziate, per un intervento per il quale c’è anche il nullaostasoprintendenza. Avanti anche con altri progetti, come il centro visitecasetta Puleddrari che però è strettamente collegato alla