Frosinone Rapina nella sala giochi Eseguite dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato due misure di custodia cautelare in carcere

Laè stata messa a segno lo scorso 19 marzo nella sala slot che si trova sulla Monti Lepini, davanti al tribunale di. Era una domenica, intorno alle 14:30 un uomo, con il casco ......Mobile della Questura disono state emesse due misure custodiali in carcere nei confronti di una persona di nazionalità albanese ed uno della provincia diper i reati di...Ha fatto irruzione nella sala slot di via Monti Lepini, a, volto coperto e armi in pugno, con all'interno la madre che lavorava lì come cassiera . ... Laè avvenuta lo scorso mese di ...

Rapina nella sala slot dove lavora la mamma. Due arresti ciociariaoggi.it

Il gip Ida Logoluso ha firmato la misura su richiesta del pm Samuel Amari, all'esito dell'attività investigativa condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Frosinone. La rapina è ...Rapina in una sala slot, arrestati in due: uno è il figlio della cassiera che a causa di quel colpo accusò anche un grave malore. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere ...