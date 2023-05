Frosinone | Insigne | La nostra famiglia è felicissima per lo scudetto | Lorenzo ha provato per anni

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roberto, attaccante del, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete". Queste le sue parole: “Siamo molto contenti, abbiamo festeggiato abbastanza la promozione, ma adesso stiamo pensando già alla gara col Genoa perché sarà un’altra battaglia. Quando si fanno le cose giuste, con voglia e professionalità possono arrivare tante cose importanti. Per lodel Napoli invece sto vivendo delle emozioni indescrivibili, mi dispiace solo che mio fratello non ha potuto godere da protagonista questa vittoria, ma è l’uomo più felice del mondo. Hapera portare qualcosa di importante a Napoli, ma è ugualmente felicissimo per questo traguardo. Lui, io e tutta la mialo siamo. Anche festeggiare a Napoli sarebbe stato importante per ...

A centrocampo Mazzitelli e Boloca sono fondamentali nell'economia delcome Strootman e Badelj in quella del Genoa. Senza il capocannoniere Mulattieri (12 gol) gli esternie Caso ...Il classe '98 Giuseppe Caso è stato uno degli artefici della promozione delin Serie A, insieme a Mulattieri (in prestito dall'Inter) e a Roberto(fratello di Lorenzo, ex stella del Napoli). Caso è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it , in onda sul ...... il portabandiera è Mulattieri (16 punti), seguito da(10), Moro (6) e Caso (3). ... Albasta un punto per tenersi a distanza di sicurezza in vista dell'ultima di campionato, il ...

