Franco Simone | chi è il cantautore | età | carriera | oggi | canzoni | vita privata | Il Mondo di Jimmy Fontana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche ile autore televisivo, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra. Lui sarà in studio insieme a Luigi, figlio di, per ricordare uno dei più amati interpreti della canzone italiana., tra l’altro, ha reinterpretato uno dei suoi più grandi successi: ‘Il’. Dagli esordi al debutto dicome cantanteè nato ad Acquarica ...