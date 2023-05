Francia-Spagna | fuoco incrociato su Roma

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dure critiche all’esecutivo per la gestione dei migranti e il decreto lavoro. La premier replica: «Cattiva idea usare altri governi per regolare fatti interni»

Anche in, ha aggiunto poco dopo, 'mi pare che sia la stessa dinamica' della, 'perché si cita il governo italiano e si fa riferimento ai partiti dell'opposizione interna, e quindi è un ...La risposta del governo italiano al fuoco incrociato dinon si è fatta attendere. Giorgia Meloni , tuttavia, ha capito il giochetto e, pur non si è fatta trascinare nel vortice strumentale di quelle critiche straniere, pur replicando a ...Mentre prosegue lo scontro politico e diplomatico trae Italia sui migranti, attacchi al governo guidato da Giorgia Meloni arrivano anche dalla. Al centro delle critiche questa volta il tema del lavoro e della precarietà e il recente ...

Migranti e lavoro, fuoco incrociato sul governo Meloni da Francia e Spagna. E la premier e Tajani rispondono Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – Dal Paese che ha dato i natali a Franz Kafka arriva l’auspicio che l’Europa possa presto compiere la sua ‘metamorfosi’, affrancandosi dalla dipendenza dal gas russo e rafforzando la prop ...Schivare i colpi fino quando è possibile, provando - per ora - a non cedere alle provocazioni. Nel giorno in cui la Francia rilancia i suoi affondi anti-meloniani e anche il ...