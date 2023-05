Francia e Spagna tornano a sparare contro la premier Governo indignato | È inaccettabile

Nuovi attacchi dallae dallacontro il governo italiano di Giorgia Meloni, ma con lo sguardo rivolto alla politica interna dei due paesi. 'L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra ...Schivare i colpi fino quando è possibile, provando - per ora - a non cedere alle provocazioni. Nel giorno in cui larilancia i suoi affondi anti - meloniani e anche il governo spagnolo palesa la propria appartenenza ai critici dell'azione della leader di FdI, Giorgia Meloni entra in quella che ai vertici ...Anche in, ha aggiunto poco dopo, 'mi pare che sia la stessa dinamica' della, 'perché si cita il governo italiano e si fa riferimento ai partiti dell'opposizione interna, e quindi è un ...

Il governo italiano nel mirino di Francia e Spagna | Meloni e Tajani: "Hanno problemi di consenso interni" TGCOM

Elly Schlein quando non sa cosa dire ha il buon gusto di glissare. I suoi "compagni" europei preferiscono straparlare ...La presidente della commissione Esteri e Difesa al Senato rivela: "C'è un disegno politico. Macron ha paura di rimanere isolato in Ue" ...