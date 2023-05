Francia e Spagna hanno ragione Veleno di Gad Lerner sulla Meloni

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'editorialista del Fatto Quotidiano definisce "inoppugnabili" i pesantissimi attacchi scagliati dai governi transalpino e iberico sul tema migranti e lavoro e profetizza: "Il governo non farà tanta strada"

...da Kaarija con Cha cha cha Italia rappresentata da Marco Mengoni con Due Vite Regno Unito rappresentato da Mae Muller con I wrote a Songrappresentata da La Zarra con Évidemment......del 2022 Hotwire ha creato un nuovo management team per l'Europa Continentale per offrire ai propri clienti nuovi servizi e competenze nella regione che include, Germania, Italia e. '...Fanno male le dichiarazioni e gli attacchi al governo italiano da parte di due storici alleati europei come. Da una parte c'è lache ormai ci ha abituati, specie negli ultimi tempi, ad attaccare gratuitamente il nostro Paese e l'operato del governo sul dossier migranti: 'L'estrema ...

Lavoro e migranti, critiche da Francia e Spagna. Meloni reagisce: “Regolano conti interni” Il Tempo

Da un paio di settimane sono state spente le ultime tre centrali attive del Paese, una decisione accolta con preoccupazioni, polemiche e interrogativi sul futuro ...Giornata di vigilia a Le Mans in vista delle prove libere del venerdì valevoli per il Gran Premio di Francia 2023, quinto round stagionale del Motomondiale. Il circuito Bugatti si appresta ad ospitare ...