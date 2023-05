Francesco Lollobrigida | dall’etnico all’etico

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Se dovessi dire la mia liberamente, azzarderei che mi sembra più insensata la convocazione degli “Stati generali della natalità” (che poi non sappiamo dove metterli e finiscono tutti a frignare sotto una tenda) che nemmeno il demenziale dibattito sulla “sostituzione etnica”. C’è però questo bizzarro ministro di Munchausen, capace di risollevarsi da solo dai suoi sprofondi tirandosi per la chioma, insomma il ministro dell’Agricoltura, che non contento dell’astrusità del tema natalista ha pensato bene di shakerarlo (si scusi l’anglismo) con quello sostitutivo a lui caro. “Credo sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana per cui è un falso problema (apperò! ndr), esiste però una cultura, una etnia italiana che in questo convegno immagino si tenda a tutelare, sennò non avrebbe senso”. Esiste “quello che la Treccani definisce raggruppamento ...