FOTO – Mkhitaryan non si ferma | «Concentrati sul ritorno»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Henrikhè stato protagonista assoluto di Milan-Inter con il suo gol del 2-0. L’armeno ha espresso tutta la sua felicità su Instagram, ma rimane comunque concentrato sulla gara di. FOCUS – La qualificazione non è ancora stata ottenuta, giocatori di esperienza come Henrikhlo sanno bene. L’armeno ha segnato il gol del 2-0 contro il Milan ed è stato uno dei migliori in campo del match. Il centrocampista ha pubblicato su Instagram un post per la partita di quest’oggi.ha scritto: «Questa è stata una serata speciale! Ora dobbiamo rimaneresulla tappa die dare tutto per vincerla insieme!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...