FOTO – Milan-Inter | Onana | «Ottimo risultato ma lavoro non ancora finito»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Andreha pubblicato un messaggio e unadopo la vittoria per 0-2 della “sua”contro ilnel derby valido per l’andata delle semifinali di Champions League. DERBY – A seguire il messaggio e lapubblicati da Andresu Twitter dopo il successo della “sua”contro ilnel match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. “, ma ilnon è. Abbiamomolto davanti. @#forza#ucl“. Great result, but job not finished yet. We still have a lot ahead. @#forza#ucl ...