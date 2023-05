Forrest Gump | Tom Hanks era sicuro del flop | Mi chiedevo a chi sarebbe importato

(Di giovedì 11 maggio 2023) A conferma di quanto sia estremamente difficile prevedere un successo, perfinopensava chestato un. In occasione di un evento dal vivo organizzato dal New Yorker, Tomha raccontato dei suoi dubbi iniziali durante la produzione die del fatto che pensavastato unal box-office.ha iniziato dicendo di aver inizialmente espresso al regista Robert Zemeckis i suoi dubbi su. L'attore temeva che la natura bizzarra del film e del suo protagonista non avrebbero fatto presa sul pubblico. "Gli ho detto: 'Ehi Bob, ho una domanda per te. A qualcuno interesserà questo film? Questo tizio seduto su una ...

Sono trascorsi quasi 30 anni dall'arrivo dial cinema, uno dei film più preziosi del repertorio di Tom Hanks ed entrato di diritto nella pop culture. Eppure, all'epoca, l'attore protagonista ha manifestato alcuni dubbi in merito al ...: Tom Hanks guadagnò circa 40 milioni per il film grazie ad un contratto speciale Hanks ha anche parlato del suo romanzo in uscita, che parla della produzione di un film di supereroi a ...: Corri- Trailer per il 25° anniversario Tom Hanks confessa le difficoltà sul set: "Non tutti danno il meglio di sé ogni giorno" Anche se ad oggi Tom Hanks è conosciuto come uno ...

Tom Hanks era convinto del flop di Forrest Gump ComingSoon.it

Prima ancora dell'uscita al cinema, Tom Hanks era certo del flop di Forrest Gump: era convinto che nessuno avrebbe mostrato interesse nei confronti della storia e del personaggio.Tom Hanks non credeva al successo di Forrest Gump, film che gli permise di vincere il suo secondo Oscar al miglior attore.