Formia “Il gioco sportivo come risposta alla ludopatia” | Salvatore Rossini incontra gli studenti

...azzurri a prescindere perché garantisco che questo è un gruppo di ragazzi che si mettono in... analizza Vittorio Magnelli, direttore tecnico e responsabile del centro FITP di. "Le nostre ...... risalendo verso la Calabria, Sala consilina, Eboli, Salerno, Pompei, Napoli, Pozzuoli,, ... Ho poi deciso di mettermi davvero ine di utilizzare il velocipede per un primo viaggio di cui ...Dopo soli 4 diarriva il vantaggio del Borgosesia: assist al bacio di Pecci per l'incorntata ... Arbitro: Scarpati di(Troina di Genova e Roscelli di Chiavari) Reti: 4 Iannacone (B), 36 ...

"METTITI IN GIOCO, NON FARTI GIOCARE", ROSSINI INCONTRA ... Latina Tu

Passato e presente a confronto. Nevio Scala e Fabio Pecchia, prima di Parma-Brescia, hanno avuto modo di scambiarsi un saluto e probabilmente anche qualche opinione da allenatore prima di Parma-Bresci ...Dall'amichevole giocata domenica mattina al PalaVirtus di Fondi, il ct della Nazionale di basket con Sindrome di Down, Giuliano Bufacchi, ha tratto delle indicazioni positive in vista dell'appuntament ...