Formazioni ufficiali West Ham-AZ | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 11 maggio 2023)Ham-AZ, ledei dueper la semifinale d’andata di Conference League Comunicate lediHam-AZ, semifinale d’andata di Conference League.HAM (5-3-2): Areola; Kehrer, Zouma, Rice, Aguerd, Cresswell; Soucek, Paqueta, Benrahma; Bowen, Antonio. All. Moyes. AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Beukema, Chatzidiakos, De Wit; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode. All. Jansen.

Roma - Bayer Leverkusen, le
ROMA (3 - 5 - 2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove, Mati, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All.: Mourinho ...
Commenta per primo JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. (A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Iling - ...

Don’t stop dreaming, la Roma non vuole smettere di sognare. La squadra di Jose Mourinho è attesa dall’acceso confronto con il Bayer Leverkusen, match valevole per la gara 1 della semifinale di Uefa Eu ...Dopo l’Euroderby prosegue la settimana europea delle formazioni italiane. Tempo di semifinali d’andata anche per Juventus e Roma in Europa League e per la Fiorentina in Conference League. I bianconeri ...