Formazioni ufficiali Juve-Siviglia | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 11 maggio 2023), ledei dueper la semifinale d’andata di Europa League Comunicate ledi, semifinale d’andata di Europa League.NTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri(4-2-3-1): Bono; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Menidlibar

Di seguito, ecco le formazioni di West Ham - AZ Alkmaar, match valido per l'andata delle semifinali di Conference League. WEST HAM (4 - 2 - 3 - 1): Areola; Cresswell, Aguerd, Zouma, Kehrer; Soucek, Rice; ... Ecco le formazioni di Fiorentina - Basilea, semifinale d'andata di Conference League: FIORENTINA: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Madragora; Ikoné, ...

Queste le formazioni ufficiali delle semifinali di andata di Europa League tra Roma-Bayer Leverkusen e Juventus-Siviglia. Roma (3-5-2) Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. Le ufficiali scelte due due allenatori per la sfida di andata in scena all'Allianz Stadium: Allegri sfida gli esperti di Europa League con Vlahovic titolarissimo