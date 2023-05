Fonderie Pisano a Buccino | stop temporaneo del permesso a costruire dall’ufficio tecnico per carenza di autorizzazioni

La vertenza simbolo, a mio avviso, resta quella delle: da ormai dieci anni solo veleni e nessuna soluzione vera per la delocalizzazione. Chi ci ha perso Tutti. A scapito di ...La vertenza simbolo, a mio avviso, resta quella delle: da ormai dieci anni solo veleni e nessuna soluzione vera per la delocalizzazione. Chi ci ha perso Tutti. A scapito di ...Da quasi dieci anni non si è riusciti a trovare una soluzione seria per la delocalizzazione delle. Hanno perso tutti'. Il casoal centro del dibattito della Cisal ...

Fonderie Pisano a Buccino, stop temporaneo del permesso a ... anteprima24.it

"Il primo maggio è sempre un momento di riflessione e nel Salernitano bisogna prendere atto che per i lavoratori e chi opera a loro difesa è un momento difficile". A dirlo è Gigi Vicinanza, componente ...«Nell’ideale calendario dei lavoratori - reali, aspiranti tali, invisibili - oggi è il giorno di Natale. Una «festa» che è speranza, orgoglio, ...