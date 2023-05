Flavio Insinna | perché non ha figli? La rivelazione lascia di stucco

Leggi su chenews

(Di giovedì 11 maggio 2023)è al centro dell’attenzione anche per via della sua scelta di non avere. Una decisione consapevole e spinta da una motivazione ben precisa: ecco quale. Decidere se fare uno o no è un passaggio importante per tantissime persone. Lo sa beneche ha deciso consapevolmente di non averne. In varie interviste, ha definito tale scelta come una sorta di imposizione dell’istinto.– Ansa FotoNegli ultimi anni,è riuscito a conquistare il grande pubblico non solo per il suo ruolo da conduttore ma anche per via delle sue tante confessioni che riguardano la sua vita privata. Tra quelle che più hanno colpito troviamo la motivazione che lo ha ...