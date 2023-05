Fiumicino | addio al relitto della Franca Real | il punto sul cantiere di demolizione

(Di giovedì 11 maggio 2023)– Continua ildi, la nave fantasma ancora a ridosso del Ponte Due Giugno a. Le operazioni di smantellamento, iniziati il 6 marzo (leggi qui) dopo lo slittamento per problemi tecnici (leggi qui), ora sono ben visibili. E’ infatti iniziato il taglioparte superiore dellungo 46 metri e largo 8,50 (leggi qui), che in passato aveva creato numerosi disagi, quando per ben tre volte nel corso del 2021 cedettero le cime che la tengono ormeggiata alla banchina del Tevere (leggi qui e qui). Tale imbarcazione ha rappresentato per anni anche una mancanza di decoro urbano non indifferente, essendo collocato all’ingressocittà. La ...

Fiumicino, addio al relitto della Franca Real: il punto sul cantiere di ...

