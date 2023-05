(Di giovedì 11 maggio 2023) "Finalmente! Come preannunciato dal viceministro Maurizio Leo, dopo ben 11 anni, si mettealdell', una tassa tanto iniqua quanto inutile". Lo afferma in una nota il presidente ...

"Finalmente! Come preannunciato dal viceministro Maurizio Leo, dopo ben 11 anni, si mette mano al superbollo dell'auto, una tassa tanto iniqua quanto inutile". Lo afferma in una nota il presidente ......15 Audizioni Acadi, Egp, Astro, Sapar, Sistema gioco Italia su Ddl(Finanze) 15,30 ...35 Audizione Confitarma su Piano turismo 2023 - 2027 (Attivita' Produttive) 17,45 Audizionesu Piano ...Ma vantaggi in termini economici si avranno pure nei confronti dell', le cui prestazioni vanno sempre pagate.

Fisco: Aci, bene mettere mano al superbollo auto - Economia Agenzia ANSA

"Finalmente! Come preannunciato dal viceministro Maurizio Leo, dopo ben 11 anni, si mette mano al superbollo dell'auto, una tassa tanto iniqua quanto inutile". (ANSA) ..."Finalmente! Come preannunciato dal viceministro Maurizio Leo, dopo ben 11 anni, si mette mano al superbollo dell'auto, una tassa tanto iniqua quanto inutile". (ANSA) ...