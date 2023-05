Firenze | crolla muro nella notte | travolti auto e motorini all’Isolotto

un muro di notte all'Isolotto, in via Palazzo dei Diavoli. E nel crollo travolge auto e ... Nessuno era presente al momento della caduta e i vigili del fuoco del comando di, distaccamento ...E' accaduto la scorsa notte, poco prima delle 2, in via Palazzo dei Diavoli ae sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di, distaccamento di Fi - Ovest. Secondo ...... il saldo tra morti e nuovi nati era stato di circa 350mila, vale a dire una città come. Si ... dobbiamo fare qualcosa: bisogna darsi un obiettivo altrimentitutto il sistema Paese. E l'...

Crolla muro a Firenze, danneggiate auto e ciclomotori Agenzia ANSA

Il muro è piombato giù fortunatamente senza ferire nessuno, vista l’ora, ma travolgendo auto e motorini in sosta nella corte ...Ancora si aspetta il parere dei tecnici, ma a far franare il muro sulle auto in un parcheggio condominiale in via Palazzo dei Diavoli potrebbe essere stato un sommarsi di cause ...