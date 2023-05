Fiorentina ribaltata | ko nel recupero | col Basilea è 1 - 2 | finale più lontana

(Di giovedì 11 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie 11 maggio 2023

Ribaltone Lagestisce più che attaccare, controlla più che spingere. Rischia poco, vero: ma crea anche poco. Un paio di conclusioni di Mandragora ed Ikone finiscono alte, Cabral gioca di ......2022 Author Redazione Incidente oggi nel quartiere genovese di Campi dove un'auto si è...una sconfitta nel finale per lo Spezia che dopo aver perso negli ultimi minuti contro laal ...Il frame di un'Intercome un calzino nell'atteggiamento in poco meno di un mese. L'uomo ... La svolta interista è arrivata dopo la sconfitta di misura contro lain campionato. Da ...

Fiorentina ribaltata dal Monza Corriere Fiorentino

Niente esultanza per Cabral, che non ha dimenticato il suo passato con la maglia del Basilea. Una rete che però non basta alla Fiorentina, che si fa rimonta al Franchi e cade nella gara d’andata della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...