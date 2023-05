Fiorentina | Italiano | 'Una sconfitta che mi fa arrabbiare | ora andiamo in Svizzera a ribaltarla'

opta ovviamente per i titolarissimi con una sola novità, Ranieri al posto di Igor. Ikone, ... King Arthur Laparte forte spingendo soprattutto sulla destra con Dodo, ma la prima ...... aveva fatto sognare la squadra di. La torsione del brasiliano su calcio d'angolo, dopo la sponda di Quarta, era stata perfetta. Sempre più bomber della Conference e anche della, ...Commenta per primo- BASILEA 1 - 2 Terracciano 6: attento quando chiamato in causa, incolpevole sulle due ...5,5: l'inizio gara fa presagire la goleada, anche se di reti ne arriva ...

“Sono preoccupato per la Fiorentina: giovedì capiremo se è davvero finita la benzina. Italiano deve crescere, è troppo legato ad un calcio offensivo” fiorentinanews.com

La Fiorentina ed il Basilea si sono affrontate per il match valido per le semifinali d'andata della Conference League. Queste le parole del tecnico viola, Vincenzo Italiano: ...Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga col Basilea, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha commentato così la semifinale d'andata di Conference League: "Mi fa arrabbiare questa sconfitta ...