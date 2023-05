Fiorentina | Italiano | 'Cabral? L'essere un ex deve stimolarlo'

Commenta per primo Centrata la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro l'Inter del prossimo 24 maggio, ladi Vincenzosi gioca al 'Franchi' l'opportunità di ipotecare la finale di Conference League di Praga nel primo atto della semifinale contro gli svizzeri del Basilea. I viola , ...(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez; Cabral, Ikoné. All.. BASILEA (3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; ...Sessantadue anni dopo l'ultima volta, laha l'opportunità di disputare due finali in una ... Vincenzo(Lapresse) - calciomercato.itReduce da un pareggio e una sconfitta in campionato,...

“Sono preoccupato per la Fiorentina: giovedì capiremo se è davvero finita la benzina. Italiano deve crescere, è troppo legato ad un calcio offensivo” fiorentinanews.com

Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky Sport prima del match tra Fiorentina e Basilea. Ecco le sue parole. SU RANIERI - “Quest'anno è stata una bellissima sorpresa. Oggi viene scelto per la sua ...Alle 21:00 di giovedì 18 maggio la Fiorentina sfiderà al St.Jakob Park il Basilea in occasione del ritorno della semifinale di Conference League.