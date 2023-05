(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Si mette in salita il cammino europeo della: al Franchi un gol in pieno recupero di Amdouni ha regalato alla vittoria per 2-1 sulla Viola nella semifinale di andata di. Nel primo tempo la squadra di Italiano era andata a segno al 25mo con l'ex Cabral che non ha esultato dopo il gol: corner di Biraghi, torre di Martinez Quarta, e l'attaccante brasiliano ha insaccato di testa. Nella ripresa al 71mo arriva il pareggio della squadra elvetica: fa tutto Diouf che parte in contropiede e deposita all'angoletto alla sinistra di Terracciano. Al 93mo dormita della difesa viola sugli sviluppi di un calcio da fermo battuto da Xhaka e Amdouni da distanza ravvicinata batte Terracciano su assist di Males.

Fiorentina beffata dal Basilea in Conference League (1-2) AGI - Agenzia Italia

