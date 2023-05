Fiorentina-Basilea semifinale Conference League | 11-05-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 11 maggio 2023) Per raggiungere la terzaeuropea negli ultimi quindici anni, le precedenti erano arrivate in Europa, laha scelto la strada più complicata e il 4-1 al Lech Poznan che doveva rendere una formalità al ritorno si è trasformato in una serata che i viola hanno faticato a gestire trovandosi sotto di tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

In contemporanea a quella del Franchi di Firenze tra lae ilc'è infatti la sfida tra gli Hammers del West Ham e gli olandesi dell'AZ, che in questa competizione hanno eliminato la ...... UEL - JUVENTUS vs Siviglia: Federico Zancan UEL - ROMA vs Bayer Leverkusen: Fabio Caressa UECL -vs: Paolo Ciarravano UECL - West Ham vs AZ Alkmaar : Gianluigi Bagnulo ore 21:00 ......al sold out per la semifinale di andata di Conference League contro il. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la squadra viola cerca il rilancio in campo europeo dove poche volte la...

Manca poco al sold-out per Fiorentina-Basilea: “Biglietti esauriti in gran parte dello stadio, oltre 33mila presenze. Problemi per la trasferta in Svizzera” fiorentinanews.com

In casa Fiorentina è il giorno della verità: alle 21 al Franchi va infatti scena il primo atto della semifinale di Conference League contro il Basilea. Tra la finale di Praga ed i ...La squadra di Italiano trova il Basilea, che ha eliminato il favorito Nizza. Chi passa il turno in finale a Praga il 7 giugno troverà West Ham o Az Alkmaar ...