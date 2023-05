Fiorentina-Basilea | probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

contro. Stasera alle 21:00 i viola cercheranno un risultato favorevole nella semifinale di andata di Conference League 2022/2023. C'è voglia di ottenere una vittoria preziosa in ...Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di, match di andata delle semifinali di Conference League 2022/2023. Al Franchi il sogno dei viola verso una finale europea da accompagnare a quella della coppa nazionale si scontra ...Laospita ilnella semifinale di andata di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano cerca un risultato positivo in vista del ritorno. Ma come funziona la situazione legata ai ...

La Fioentina si riaffaccia su una semifinale europea dopo quasi dieci anni. Stasera i viola affronteranno il Basilea nell'andata della semifinale di Conference League, la squadra sa che non si può sba ...Fiorentina-Basilea, il programma e i telecronisti su Sky e Dazn del match di andata delle semifinali di Conference League ...