Fiorentina-Basilea oggi in tv | Conference League 2023 | orario | canale | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 11 maggio 2023)lapuò giocarsi un pezzo di storia, puntando una finale europea che manca dal 1990, Coppa UEFA persa contro la Juventus, capace di dare di nuovo lustro europeo a una squadra che ha raggiunto tutte le finali delle precedenti edizioni e denominazioni dei tornei europei. Si gioca al “Franchi” di Firenze, con inizio alle ore 21.00, contro il, squadra svizzera che in questo momento è solo quinta in classifica, su dieci squadre partecipanti alla Super, ma con un cammino europeo di tutto rispetto, avendo eliminato lo Slovan Bratislava e il Nizza. Le scelte degli allenatori Italiano si vuole affidare alla squadra che in questo momento gli da maggiore affidabilità. In difesa torna al centro Martinez Quarta al posto di Milenkovic, mentre a centrocampo un posto deve averlo Castrovilli, in grande ...

Heiko Vogel, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con ladi Conference League Heiko Vogel, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la. PAROLE - "Domani ci aspettiamo una gara molto difficile ...Riccardo Calafiori, terzino del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference contro laRiccardo Calafiori, terzino del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference contro la. PAROLE - "Giocare in Europa è sempre un'emozione grande e ...Commenta per primo Cresce l'attesa nella Firenze pallonara per la semifinale che lagiocherà contro ilal Franchi. Un appuntamento, quello con una semifinale europea, che mancava in riva all'Arno da quasi dieci anni. Per questo, l'incrocio con gli svizzeri è ...

Italiano ruoterà ancora per la sfida di domani contro il Basilea, gara valida per la semifinale d’andata di Conference League Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Fiorentina ospita il Basilea. Itali ...La UEFA Conference League 2022/23 è pronta a ripartire. Occhi sul calendario delle semifinali della competizione ...