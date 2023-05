Fiorentina-Basilea | le probabili formazioni del match di Conference League

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata ditra. Ecco leAlle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata ditra. Ecco le(4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.(3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Calafiori; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri. All. Vogel.

IL PROGRAMMA Giovedì 11 maggio 2023: ore 21.00 West Ham - Az Alkmaar: ore 21.00Le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. All. : Italiano.(3 - 4 - 3) : Hitz; ...in campo oggi, giovedì 11 maggio 2023 alle 21 per la semifinale d'andata di Conference League. La formazione viola sfida gli svizzeri per regalarsi un'altra serata magica in ...

Fiorentina-Basilea è una semifinale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.Ritorno di Cabral in attacco contro gli svizzeri nel primo atto della semifinale. Italiano punta sul brasiliano (ex della sfida) Terracciano verso il recupero dopo la febbre ma ancora in dubbio: in ca ...