Fiorentina-Basilea le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) . Semifinale di andata in casa per i viola che cullano il sogno di arrivare in finale. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vincenzo Italiano sta dimostrando di essere uno dei tecnici emergenti più bravo del panorama italiano. Il tecnico ex Spezia sta entusiasmando nonostante la stagione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.