Fiorentina-Basilea | andata semifinali Conference League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) Succedere alla Roma, vincitrice della prima edizione della, conservando ben in vista il nostro tricolore all’interno della terza coppa europea per club. Una missione non semplicissima da varare, ma non certamente impossibile per una squadra che in Europa raramente ha deluso le aspettative generali. È giunta alla soglia dell’appuntamento finale ladi Vincenzo Italiano che in questa sfida odierna si gioca una buona fetta della qualificazione all’ultimo atto della competizione verde del Vecchio Continente. L’avversario dei viola sarà unguerriero e discretamente talentuoso che promette battaglia e che coltiva lo stesso sogno del club di Firenze: alzare il titolo al cielo di Praga. Ecco le ultime dacon le...