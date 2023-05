Fiorentina-Basilea 1-2 | Italiano | “Sconfitta che fa arrabbiare | ma possiamo far bene al ritorno”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di1-2, semifinale d’andata della Conference League 2022/2023. Il tecnico viola, nonostante la, lascia aperta ogni possibilità in vista del: “Lami fa, non sarà semplice andare aper scardinare lo stesso blocco basso che hanno fatto stasera. Comunquefarcela, giochiamo contro una squadra che non molla mai e loro hanno vinto il primo tempo. Abbiamo concesso tre o quattro occasioni e i nostri avversari sono stati molto bravi. Anche dopo il nostro gol abbiamo avuto diverse occasioni che potevamo sfruttare, comunque non bisogna mai mollare. Abbiamo tutte le possibilità di far ...

King Arthur Laparte forte spingendo soprattutto sulla destra con Dodo, ma la prima ... Con il passare dei minuti ilcresce ed impensierisce la difesa viola. Il gol di Augustin ...Laè in vantaggio per 1 - 0 sulal termine del primo tempo della semifinale d'andata di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi'. A decidere sin qui il ...Il tabellino di1 (25' pt Cabral)2 (26' st Diouf, 46' st Amdouni)(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano 6.5; Dodò 6, Quarta 6, Ranieri 6, Biraghi 6; ...

La Fiorentina perde 2-1 contro il Basilea e ora per raggiungere la finale di Conference League di Praga giovedì prossimo dovrà andare a vincere in Svizzera al St. Jakob-Park. (ANSA) ...Un gol in pieno recupero di Amdouni ha regalato al Basilea la vittoria per 2-1 sulla Viola nella semifinale di andata ...