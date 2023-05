Fiore Argento “tragica e pesante” | che attacchi a L’Isola dei famosi

(Di giovedì 11 maggio 2023) La sorella di Asiafinisce nel mirino del pubblico adei: cosa è accaduto aIl cammino dicontinua a incontrare ostacoli adei. La figlia d’arte, che la scorsa settimana ha avuto la possibilità di riabbracciare la sorella Asia in Honduras dopo diverse settimane, sta continuando il percorso nel reality condotto da Ilary Blasi, ma con svariate difficoltà che stanno complicando e non poco le cose. E il pubblico sembra già essersi stancato della presenza dia Cayo Cochinos, visto che sui social si sono rincorsi pensieri non certo a favore della figlia di Dario, apparsa sofferente nei giorni scorsi. “Ma non si è accorta sta bella addormentata che ...

All' Isola dei Famosi , il reality condotto da Ilary Blasi , è arrivato il primo infortunio per. A dare aggiornamento sulla condizione della naufraga è l'inviato in Honduras Alvin che ha spiegato in diretta cosa è successo. La naufraga si è presentata con un vistuoso tutore al ...... dato che si scontra con personaggi amatissimi di questa edizione come Marco Mazzoli e Paolo Noise, la modella Helena Prestes e. Il modello Gian Maria Sainato è finito al televoto per ...Il tempo sull' Isola dei Famosi scorre velocemente e le scorie e i dissapori tra naufraghi aumentano sempre di più. E così, nell'ultima puuntata del programma condotto da Ilary Blasi ,ha attaccato Cristina Scuccia . Il motivo Secondo, l' ex suora , ha avuto un vero e proprio cambiamento drastico nei suoi confronti. Isola, Paolo Noise al settimo cielo: 'Sono l'...

Isola, Fiore Argento si confida: «Mi sento messa da parte». Poi la frecciatina a Cristina Scuccia leggo.it

In una recente intervista con noi di Novella 2000 Vladimir Luxuria ha parlato del rapporto tra i Jalisse a L'Isola.All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, è arrivato il primo infortunio per Fiore Argento. A dare aggiornamento sulla condizione della naufraga è ...