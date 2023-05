Finlandia | crolla una passerella | 27 feriti tra cui molti bambini

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ventisette persone, per la maggior parte, sono rimaste ferite in, a Espoo, vicino a Helsinki, nel crollo di unatemporanea in un cantiere edile. Hanno fatto un salto di ...

Almeno 27 persone, per la maggior parte bambini, sono rimaste ferite nel crollo di un ponte pedonale in Finlandia, a Espoo, appena fuori Helsinki. Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui al momento del crollo un gruppo di studenti stava attraversando il ponte. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite. Ventisette persone, per la maggior parte bambini, sono rimaste ferite in Finlandia, a Espoo, vicino a Helsinki, nel crollo di una passerella temporanea in un cantiere edile. Hanno fatto un salto di diversi metri finendo sulla strada, hanno riferito i soccorritori.

Finlandia, crolla un ponte pedonale: molti bambini feriti Corriere TV

